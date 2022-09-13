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Без экипажа и половины команды. США выдали главе МИД РФ Лаврову американскую визу

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Вашингтон, Вторник 13 сентября 2022 19:47
Без экипажа и половины команды. США выдали главе МИД РФ Лаврову американскую визу Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

США выдали главе МИД РФ Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк для участия в ежегодной встрече мировых лидеров под эгидой ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Москва запросила у Вашингтона 56 виз. Российский дипломатический источник сообщил во вторник, что Соединенные Штаты одобрили только 24 визы. Интересно, что экипаж правительственного самолета, на котором собирался лететь Лавров, не получил визы.

Ранее в этом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о выдаче российских виз.

Ранее Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20).

Также сообщалось, что вчера Кулеба рассказал, каким будет главный месседж Украины на Генассамблее ООН.

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Лавров Соединенные Штаты Америки Российская Федерация ООН
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