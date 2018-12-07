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В Нью-Йорке после сообщения о бомбе эвакуировали офис CNN

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 09:09
В Нью-Йорке после сообщения о бомбе эвакуировали офис CNN
Фото: офис CNN (wikimedia.org)

Полиции сообщили о якобы пяти взрывных устройствах в офисе CNN

В Нью-Йорке (США) после сообщения о бомбе эвакуировали офис телеканала CNN и весь комплекс Time Warner Center, в котором он находится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что эвакуация началась после сообщения о якобы пяти взрывных устройствах на территории комплекса. В CNN добавили, что в целях безопасности пришлось прервать прямой эфир. В результате инцидента никто не пострадал, полиция и спасатели обследовали здание, но не обнаружили ничего подозрительного.

Напомним, 24 октября здание Time Warner было эвакуировано после обнаружения подозрительного пакета. Власти впоследствии заявили, что в нем находилось самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел на фоне массовой рассылки взрывных устройств по почте. NBC со ссылкой на источники сообщало, что четыре бомбы, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, были связаны. Кроме того, еще один пакет с взрывным устройством был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Посылки перехватили сотрудники секретной службы США.

 

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