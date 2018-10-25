Здание с офисом CNN открыто после эвакуации

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В здании Time Warner завершилась проверка

Здание в центре Нью-Йорка (США), в котором расположены штаб-квартира корпорации Time Warner, а также офис телекомпании CNN, открыли после эвакуации из-за посылки с бомбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Полицейское управление Нью-Йорка завершило проверку, и теперь можно безопасно вернуться в здание", - говорится в сообщении.

Отметим, утром, 24 октября, здание Time Warner в центре Манхэттена, было эвакуировано после обнаружения подозрительного пакета. Власти впоследствии заявили, что в нем находилось самодельное взрывное устройство. Оно было вывезено специалистами-взрывотехниками на полигон в нью-йоркском районе Бронкс, где его должны обезвредить.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на рассылки по почте взрывных устройств.

Ранее сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.