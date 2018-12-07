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У Нью-Йорку після повідомлення про бомбу евакуювали офіс CNN

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 09:09
У Нью-Йорку після повідомлення про бомбу евакуювали офіс CNN
Фото: офіс CNN (wikimedia.org)

Поліції повідомили про нібито п'ять вибухових пристроїв в офісі CNN

У Нью-Йорку (США) після повідомлення про бомбу евакуювали офіс телеканалу CNN і весь комплекс Time Warner Center, в якому він знаходиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що евакуація почалася після повідомлення про нібито п'ять вибухових пристроїв на території комплексу. У CNN додали, що в цілях безпеки довелося перервати прямий ефір. В результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція і рятувальники обстежили будівлю, але не виявили нічого підозрілого.

Нагадаємо, 24 жовтня будівлю Time Warner було евакуйовано після виявлення підозрілого пакету. Влада згодом заявила, що в ньому знаходився саморобний вибуховий пристрій.

Інцидент стався на тлі масової розсилки вибухових пристроїв поштою. NBC з посиланням на джерела повідомляло, що чотири бомби, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, були пов'язані. Крім того, ще один пакет з вибуховим пристроєм було адресовано колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану. Посилки перехопили співробітники секретної служби США.

 

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