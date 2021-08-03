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В Нью-Йорке в рестораны и спортзалы будут пускать только вакцинированных

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Нью-Йорк, Вторник 03 августа 2021 18:19
В Нью-Йорке в рестораны и спортзалы будут пускать только вакцинированных Фото: в Нью-Йорке в рестораны и спортзалы будут пускать только вакцинированных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Нью-Йорке для посещения ресторанов и спортзалов теперь потребуется подтверждение о вакцинации от коронавируса. Пропуск Key to NYC Pass позволит любому, у кого есть хотя бы одна доза вакцины, получить доступ к заведениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил, что для входа в рестораны, спортивные залы и концертные площадки города теперь будет требоваться подтверждение вакцинации.

Разрешение посещения заведений с пропуском будет поэтапно вводиться в течение ближайших недель. Полностью нововведение начнет действовать с 13 сентября.

"Пришло время, чтобы люди увидели, что вакцинация буквально необходима для того, чтобы жить хорошей, полноценной и здоровой жизнью. Это крайне важно, потому что мы знаем, что это будет способствовать гораздо большему количеству вакцинаций. Мы это уже видели",- заявил мэр Нью-Йорка.

Напомним, ранее в Нью-Йорке отказались вводить масочный режим для вакцинированных.

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Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк Карантин Вакцинация
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