У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих

У Нью-Йорку для відвідування ресторанів і спортзалів тепер буде потрібно підтвердження про вакцинацію від коронавірусу. Пропуск key to NYC Pass дозволить будь-кому, у кого є хоча б одна доза вакцини, отримати доступ до закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив, що для входу в ресторани, спортивні зали та концертні майданчики міста тепер буде вимагатися підтвердження вакцинації.

Дозвіл відвідування закладів з пропуском буде поетапно вводитися протягом найближчих тижнів. Повністю нововведення почне діяти з 13 Вересня.

"Прийшов час, щоб люди побачили, що вакцинація буквально необхідна для того, щоб жити хорошим, повноцінним і здоровим життям. Це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що це сприятиме набагато більшій кількості вакцинацій. Ми це вже бачили",- заявив мер Нью-Йорка.