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У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих

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Нью-Йорк, Вівторок 03 серпня 2021 18:19
У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих Фото: у Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть тільки вакцинованих (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Нью-Йорку для відвідування ресторанів і спортзалів тепер буде потрібно підтвердження про вакцинацію від коронавірусу. Пропуск key to NYC Pass дозволить будь-кому, у кого є хоча б одна доза вакцини, отримати доступ до закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив, що для входу в ресторани, спортивні зали та концертні майданчики міста тепер буде вимагатися підтвердження вакцинації.

Дозвіл відвідування закладів з пропуском буде поетапно вводитися протягом найближчих тижнів. Повністю нововведення почне діяти з 13 Вересня.

"Прийшов час, щоб люди побачили, що вакцинація буквально необхідна для того, щоб жити хорошим, повноцінним і здоровим життям. Це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що це сприятиме набагато більшій кількості вакцинацій. Ми це вже бачили",- заявив мер Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку відмовилися вводити масочний режим для вакцинованих.

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