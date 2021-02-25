В Нью-Йорке распространился новый штамм коронавируса, снижающий пользу вакцин, - NYT
Две группы исследователей обнаружили, что в Нью-Йорке быстро распространяется новый штамм коронавируса. Ученые обеспокоены, что мутация может ослабить эффективность вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследования Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.
Соответствующий вариант вируса выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.
К середине февраля текущего года ученые при помощи международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.
Известно, что B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа.
Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.
Ранее в Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса - он содержит в себе "американскую" и "британскую" мутации SARS-CoV-2.
Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины от COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.
Кроме того, вакцина от коронавируса разработки Pfizer может быть на 66% менее эффективна против штамма из Южной Африки. И пока неизвестно, можно ли как-то увеличить эффективность.