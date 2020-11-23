В Нью-Йорке произошла стрельба на вечеринке, есть жертва и пострадавшие

В Нью-Йорке в многоквартирном доме в Бруклине произошла стрельба на вечеринке в честь дня рождения. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает The Independent.
По предварительной информации полиции, пострадали молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет.
По данным нью-йоркской полиции, стрельба произошла вечером воскресенья в районе Восточного Нью-Йорка, в результате чего 17-летний парень был ранен в ногу.
Вторая стрельба произошла около 23:15 в районе Бедфорд-Стайвесант. В полиции заявили, что она связана с первой стрельбой.
По сообщению полиции, 20-летняя женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.
В полиции заявили, что разыскивает более одного подозреваемого в стрельбе.
Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения.
Кроме того, в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате два человека погибли и 14 получили ранения.