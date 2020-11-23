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У Нью-Йорку відбулася стрілянина на вечірці, є жертви і постраждалі

Нью-Йорк, Понеділок 23 листопада 2020 21:59
У Нью-Йорку відбулася стрілянина на вечірці, є жертви і постраждалі
Фото: американська поліція (facebook.com/NYPD)
Автор: РБК-Україна

У Нью-Йорку в багатоквартирному будинку в Брукліні сталася стрілянина на вечірці в честь дня народження. В результаті події одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє The Independent.

За попередньою інформацією поліції, постраждали молоді люди у віці від 14 до 19 років.

За даними нью-йоркської поліції, стрілянина сталася увечері неділі в районі Східного Нью-Йорка, в результаті чого 17-річний хлопець був поранений в ногу.

Друга стрілянина сталася близько 23:15 в районі Бедфорд-Стайвесант. У поліції заявили, що вона пов'язана з першою стріляниною.

За повідомленням поліції, 20-річна жінка була госпіталізована і померла в лікарні.

У поліції заявили, що розшукує більше одного підозрюваного в стрілянині.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, в результаті чого кілька людей отримали поранення.

Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. В результаті дві людини загинули і 14 отримали поранення.

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