В Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке, более 20 пострадавших

При пожаре в многоэтажном доме в районе Куинс в Нью-Йорке пострадал 21 человек. Также около 240 жителей были эвакуированы.

Об этом сообщает пожарная служба города в Instagram.

"Не зафиксировано серьезных ранений, угрожающих жизни. Не менее 21 пациента, в том числе 16 пожарных, доставлены в ближайшие больницы", - гласит сообщение.

По данным пожарной службы, в доме около 150 квартир. Огонь быстро распространился и охватил одну сторону здания.

Отмечается, что на месте происшествия находятся более 350 сотрудников пожарной охраны и скорой помощи. Ожидается, что они будут работать всю ночь.