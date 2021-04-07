У Нью-Йорку сталася пожежа в багатоповерхівці, понад 20 постраждалих
При пожежі в багатоповерховому будинку в районі Куїнс в Нью-Йорку постраждали 21 осіб. Також близько 240 жителів були евакуйовані.
"Не зафіксовано серйозних поранень, що загрожують життю. Не менш 21 пацієнта, в тому числі 16 пожежників, доставлені в найближчі лікарні", - свідчить повідомлення.
Відзначається, що на місці події перебувають понад 350 співробітників пожежної охорони і швидкої допомоги. Очікується, що вони будуть працювати всю ніч.
Як писало РБК-Україна, на початку березня в США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа на заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомлялося.
Нагадаємо, в кінці лютого в американському місті Камерон, штату Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами й зіткнувся з вантажівкою.