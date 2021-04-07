У Нью-Йорку сталася пожежа в багатоповерхівці, понад 20 постраждалих

При пожежі в багатоповерховому будинку в районі Куїнс в Нью-Йорку постраждали 21 осіб. Також близько 240 жителів були евакуйовані.

Про це повідомляє пожежна служба міста в Instagram.

"Не зафіксовано серйозних поранень, що загрожують життю. Не менш 21 пацієнта, в тому числі 16 пожежників, доставлені в найближчі лікарні", - свідчить повідомлення.

За даними пожежної служби, в будинку близько 150 квартир. Вогонь швидко поширився й охопив одну сторону будівлі.

Відзначається, що на місці події перебувають понад 350 співробітників пожежної охорони і швидкої допомоги. Очікується, що вони будуть працювати всю ніч.