В Нью-Йорке произошел мощный взрыв

Фото: взрыв в Нью-Йорке (nbcnewyork.com)

В Нью-Йорке взорвался трансформатор на энергетическом предприятии Con Edison

В Нью-Йорке (США) произошел мощный взрыв на энергетическом предприятии Con Edison, в результате чего возникли перебои с электричеством в аэропорту LaGuardia и метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что произошел взрыв одного из трансформаторов. По данным полиции, причиной взрыва стала неисправность оборудования. Также правоохранители уточнили, что признаков внешнего вмешательства нет.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Фото: взрыв в Нью-Йорке (nbcnewyork.com)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в одной из воинских частей произошел взрыв в котельной, результате чего пострадал солдат срочной службы. Его госпитализировали с ожогами и травмами. На данный момент врачи характеризуют состояние пострадавшего как тяжелое.

Вчера в центре Афин (Греция) прогремел взрыв возле церкви, в результате инцидента пострадали полицейский и служитель этого храма. По данным местных СМИ, взрывное устройство находилось в металлической коробке, об обнаружении которой сообщили полиции.