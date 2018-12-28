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У Нью-Йорку стався потужний вибух

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 09:11
У Нью-Йорку стався потужний вибух
Фото: вибух у Нью-Йорку (nbcnewyork.com)

У Нью-Йорку вибухнув трансформатор на енергетичному підприємстві Con Edison

У Нью-Йорку (США) стався потужний вибух на енергетичному підприємстві Con Edison, в результаті чого виникли перебої з електрикою в аеропорту LaGuardia і метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Повідомляється, що стався вибух одного з трансформаторів. За даними поліції, причиною вибуху стала несправність обладнання. Також правоохоронці уточнили, що ознак зовнішнього втручання немає.

На даний момент інформації про потерпілих немає.

У Нью-Йорку стався потужний вибух

Фото: вибух у Нью-Йорку (nbcnewyork.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в одній з військових частин стався вибух у котельні, внаслідок чого постраждав солдатів строкової служби. Його госпіталізували з опіками і травмами. На даний момент лікарі характеризують стан потерпілого як важкий.

Вчора в центрі Афін (Греція) прогримів вибух біля церкви, в результаті інциденту постраждали поліцейський та служитель храму. За даними місцевих ЗМІ, вибуховий пристрій знаходився в металевій коробці, про виявлення якої повідомили поліції.

 

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