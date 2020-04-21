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У Нью-Йорку подали позов проти ВООЗ

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:38
У Нью-Йорку подали позов проти ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителі, серед яких і лікар, подали колективний позов до федерального суду в місті Вайт-Плейнс

Троє мешканців округу Уестчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всесвітню організацію охорони здоров'я через приховування пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Тһе New York Post з посиланням на матеріали суду.

Мешканці, серед яких і лікар, подали колективний позов до федерального суду в місті Вайт-Плейнс. Вони звинуватили організацію в грубій недбалості при реагуванні на пандемію інфекції.

"ВООЗ неправильно відреагувала на виявлення коронавірусу і, спираючись на інформацію і переконання, зайнялася приховуванням пандемії COVID-19 в Китаї", - наводить видання цитату з позову.

Зазначимо, США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Разом з тим, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки.

Раніше сенатор-республіканець США Березня Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреисус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

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