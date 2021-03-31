UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны

Автор: Анастасия Рокитна

Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Об этом сообщает издание Axios.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Таким образом, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, не связанных с медицинскими показаниями.

В июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.

Напомним, нижняя палата парламента Мексики приняла закон, которым легализировала марихуану.

Кроме того, в американском штате Вирджиния приняли закон, который легализует употребление марихуаны взрослыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины легализациянаркотикиНью-Йорк
Читайте также
В США брата президента Гондураса приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками
В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации
Прогноз погоды