У Нью-Йорку схвалили легалізацію марихуани

Обидві палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк проголосували за законопроект, що легалізував вживання марихуани в рекреаційних цілях. Законопроект зніме судимість з тисяч жителів штату, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з вживанням канабісу.

Губернатор штату Ендрю Куомо вже пообіцяв підписати законопроект. Таким чином, Нью-Йорк стане 15-м штатом США, де буде дозволено вживання марихуани в цілях, не пов'язаних з медичними показаннями.

У липні 2019 року в Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани, після чого зберігання невеликої кількості канабісу перестало вважатися кримінальним злочином. У листопаді минулого року повідомлялося, що за легалізацію марихуани виступають більш ніж дві третини жителів США.