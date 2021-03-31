У Нью-Йорку схвалили легалізацію марихуани
Обидві палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк проголосували за законопроект, що легалізував вживання марихуани в рекреаційних цілях. Законопроект зніме судимість з тисяч жителів штату, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з вживанням канабісу.
Про це повідомляє видання Axios.
Губернатор штату Ендрю Куомо вже пообіцяв підписати законопроект. Таким чином, Нью-Йорк стане 15-м штатом США, де буде дозволено вживання марихуани в цілях, не пов'язаних з медичними показаннями.
У липні 2019 року в Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани, після чого зберігання невеликої кількості канабісу перестало вважатися кримінальним злочином. У листопаді минулого року повідомлялося, що за легалізацію марихуани виступають більш ніж дві третини жителів США.
Нагадаємо, нижня палата парламенту Мексики прийняла закон, яким легалізувала марихуану.
Крім того, в американському штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізував вживання марихуани дорослими.