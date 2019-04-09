В Нью-Йорке объявили ЧП из-за вспышки кори

Во вторник совет города Нью-Йорка (США) объявил чрезвычайное положение в области здравоохранения в отдельных районах города после вспышки кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что городская администрация будет требовать от невакцинированных лиц, проживающих в определенных зонах в районе Вильямсбург, Бруклин, вакцинироваться от кори.

Кроме того, де Блазио добавил, что нарушителей данного предписания ожидают штрафы. Большинство случаев заболевания корью сконцентрирована в ультраортодоксальных хасидских районах города - Вильямсбурге и Боро-парка.

Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения Нью-Йорка соберется на следующее заседание.

Отметим, эпидемия кори в Нью-Йорке началась еще осенью 2018 года. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания. 21 больного были госпитализированы, пятеро из которых - в интенсивной терапии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине растет заболеваемость корью. На минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев, а с начала года - уже 37 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

Кроме того, с начала года корью в Украине заболели 35 тыс. людей. В течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.