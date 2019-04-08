В Украине растет уровень заболеваемости корью

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За прошедшую неделю корью заболели 2,25 тыс. людей

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

Отмечается, что на минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев, а с начала года - уже 37 328 человека. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.

"Вакцинация - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области введут чрезвычайные меры для повышения уровня охвата прививками против кори среди детей в течение ближайших месяцев. За три месяца этого года в Хмельницкой области корью заболели 2778 человек. Это практически вдвое больше чем зарегистрированных случаев в регионе за весь 2018 год.

РБК-Украина писало, что с начала года корью в Украине заболели 35 тыс. людей. В течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине за неделю (с 18 по 24 марта) в Украине от осложнений после заболевания корью умерли четыре человека.