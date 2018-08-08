В Нью-Йорке мужчина застрелил пациентку медцентра
Пожилой мужчина вошел в палату пациентки и застрелил женщину, после чего покончил с собой
В штате Нью-Йорк в одном из медицинских центров округа Уэстчестер мужчина устроил стрельбу. В результате погибла одна из пациенток центра, передает NBC News со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что на вид мужчине около 70 лет. Он вошел в здание клиники, поднялся на четвертый этаж и зашел в палату, в которой проходила лечение женщина примерно такого же возраста. В этот момент никого в палате кроме пациентки и стрелка не было в палате.
Мужчина выстрелил в женщину несколько раз. Вследствие полученных ранений пациентка скончалась на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.
Сейчас полицейскиея пытаются выяснить, сколько именно выстрелов произвел мужчина. По предварительным данным, на месте стрельбы полиция обнаружила гильзы калибра 9 мм.
Также устанавливается, в каких отношениях состояли погибшие. Больше никто из пациентов и посетителей медицинского центра не пострадал в результате произошедшего.
Напомним, 8 августа 2018 года стало известно, что в селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы. Сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник пограничной заставы. Он получил ранения, а также у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.