В Нью-Йорке мужчина застрелил пациентку медцентра

Пожилой мужчина вошел в палату пациентки и застрелил женщину, после чего покончил с собой

В штате Нью-Йорк в одном из медицинских центров округа Уэстчестер мужчина устроил стрельбу. В результате погибла одна из пациенток центра, передает NBC News со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что на вид мужчине около 70 лет. Он вошел в здание клиники, поднялся на четвертый этаж и зашел в палату, в которой проходила лечение женщина примерно такого же возраста. ​В этот момент никого в палате кроме пациентки и стрелка не было в палате.

Мужчина выстрелил в женщину несколько раз. Вследствие полученных ранений пациентка скончалась на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сейчас полицейскиея пытаются выясни​ть, сколько именно выстрелов произвел мужчина. По предварительным данным, на месте стрельбы полиция обнаружила гильзы калибра 9 мм.

Также устанавливается, в каких отношениях состояли погибшие. Больше никто из пациентов и посетителей медицинского центра не пострадал в результате произошедшего.

Напомним, 8 августа 2018 года стало известно, что в селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы. Сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили 7 августа около 19:00 вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник пограничной заставы. Он получил ранения, а также у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.