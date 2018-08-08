У Нью-Йорку чоловік застрелив пацієнтку медцентру

Літній чоловік увійшов у палату пацієнтки і застрелив жінку, після чого покінчив з собою

У штаті Нью-Йорк в одному з медичних центрів округу Уестчестер чоловік влаштував стрілянину. У результаті загинула одна з пацієнток центру, передає NBC News з посиланням на місцеві влади.

Повідомляється, що на вигляд чоловікові близько 70 років. Він увійшов в будівлю клініки, піднявся на четвертий поверх і зайшов у палату, в якій проходила лікування жінка приблизно такого ж віку. У цей момент нікого в палаті крім пацієнтки і стрілка не було в палаті.

Чоловік вистрілив у жінку кілька разів. Внаслідок отриманих поранень пацієнтка померла на місці. Після цього чоловік покінчив життя самогубством.

Зараз полицейскиея намагаються з'ясувати, скільки саме пострілів зробив чоловік. За попередніми даними, на місці стрілянини поліція виявила гільзи калібру 9 мм.

Також встановлюється, в яких стосунках перебували загиблі. Більше ніхто з пацієнтів та відвідувачів медичного центру не постраждав в результаті події.

Нагадаємо, 8 серпня 2018 року стало відомо, що у селі Великий Бичків Закарпатської області стріляли у начальника прикордонної застави. Повідомлення про напад правоохоронці Рахівського відділення поліції отримали 7 серпня близько 19:00 вечора. У поліцію звернувся інспектор прикордонної служби. За його словами, був побитий майор, начальник прикордонної застави. Він отримав поранення, а також у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом вилиці, одне кульове поранення в груди. Потерпілий знаходиться в лікарні.