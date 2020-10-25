В США люди часами стояли в очереди, чтобы досрочно проголосовать на выборах

Жители Нью-Йорка часами стояли в очереди, чтобы проголосовать в первый день досрочного голосования в субботу, 24 октября. Досрочно проголосовали 56 миллионов американцев по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Нью-Йорке демократ Джо Байден имеет значительное преимущество в опросах над президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Досрочное личное голосование будет продолжаться в штате до 1 ноября.

Около 56,5 миллионов американцев уже проголосовали досрочно по всей стране лично или по почте, что, по данным проекта US Elections Project, может привести к самой высокой явке избирателей за более чем столетие.

Как пишет издание, спешка к голосованию является признаком повышенного интереса к противостоянию между Трампом и Байденом, а также опасений по поводу того, чтобы избежать переполненных избирательных участков в день выборов и снизить риск заражения коронавирусом.

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах. Голосование состоялось во время визита американского лидера в штат Флорида.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. За президентское кресло будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.