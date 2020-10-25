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У США люди годинами стояли в черзі, щоб достроково проголосувати на виборах

Автор: РБК-Україна

Жителі Нью-Йорка годинами стояли в черзі, щоб проголосувати в перший день дострокового голосування в суботу, 24 жовтня. Достроково проголосували 56 мільйонів американців по всій країні.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Нью-Йорку демократ Джо Байден має значну перевагу в опитуваннях над президентом-республіканцем Дональдом Трампом. Дострокове особисте голосування триватиме в штаті до 1 листопада.

Близько 56,5 мільйонів американців вже проголосували достроково по всій країні особисто або поштою, що, за даними проекту US Elections Project, може привести до найвищої явки виборців за більш ніж століття.

Як пише видання, поспіх до голосування є ознакою підвищеного інтересу до протистояння між Трампом і Байденом, а також побоювань з приводу того, щоб уникнути переповнених виборчих дільниць в день виборів і знизити ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково проголосував на загальних виборах. Голосування відбулося під час візиту американського лідера в штат Флорида.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. За президентське крісло боротимуться чинний лідер країни Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в США