В Нью-Йорке эвакуировали самолет из Москвы из-за угрозы взрыва

В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.

Об этом сообщает Fox News.

На борту были 250 пассажиров. Правохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

Вскоре в прес-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту.

Напомним, ранее заминировали самолет, который летел из Лондона в Осло со 142 пассажирами на борту.

РБК-Украина писало, что в российском аэропорту Домодедово экстренно сел борт, который выполнял рейс из Симферополя.