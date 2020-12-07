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В Нью-Йорке эвакуировали самолет из Москвы из-за угрозы взрыва

Автор: Инна Собора

В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.

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Об этом сообщает Fox News.

На борту были 250 пассажиров. Правохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

Вскоре в прес-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту.

Напомним, ранее заминировали самолет, который летел из Лондона в Осло со 142 пассажирами на борту.

РБК-Украина писало, что в российском аэропорту Домодедово экстренно сел борт, который выполнял рейс из Симферополя.

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