У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

Про це повідомляє Fox News.

На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.

Незабаром у прес-службі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок. У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

Раніше літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту.

Нагадаємо, раніше замінували літак, який летів з Лондона в Осло зі 142 пасажирами на борту.

РБК-Україна писало, що в російському аеропорту Домодєдово екстрено сів борт, який виконував рейс із Сімферополя.