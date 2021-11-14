На Нью-Йорк обрушились ветра и град: дома повреждены, свет отключили

Сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо , обрушились на Нью-Йорк и территории еще трех ближайших штатов. В результате непогоды были повреждены дома, люди остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Стихия повредила дома, повалила деревья. При этом, сообщений о травмах среди людей не поступало.

На видео, снятых в пострадавших районах, было видно, что в воздух поднимаются обломки.

"У нас, по крайней мере, были повреждены ветром деревья и конструкции", - сказал метеоролог Национальной службы погоды из Аптона Джон Кристантелло.

Также в субботу вечером потребители коммунальных услуг в Нью-Йорке и Нью-Джерси остались без электричества. Всего было отключено 20 000 домов.

В Коннектикуте о возможных торнадо также сообщалось в Брэнфорде, Плейнфилде и Чешире. Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере, две ветровые колонны явились явным признаком торнадо.

Национальная метеорологическая служба подтвердила сообщения о граде на Лонг-Айленде, а порывы ветра со скоростью 40 миль в час были зарегистрированы в аэропорту Монток. Также были сообщения о небольшом граде в Коннектикуте.