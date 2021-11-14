На Нью-Йорк обрушились ветра и град: дома повреждены, свет отключили
Сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо, обрушились на Нью-Йорк и территории еще трех ближайших штатов. В результате непогоды были повреждены дома, люди остались без электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Стихия повредила дома, повалила деревья. При этом, сообщений о травмах среди людей не поступало.
На видео, снятых в пострадавших районах, было видно, что в воздух поднимаются обломки.
"У нас, по крайней мере, были повреждены ветром деревья и конструкции", - сказал метеоролог Национальной службы погоды из Аптона Джон Кристантелло.
Также в субботу вечером потребители коммунальных услуг в Нью-Йорке и Нью-Джерси остались без электричества. Всего было отключено 20 000 домов.
В Коннектикуте о возможных торнадо также сообщалось в Брэнфорде, Плейнфилде и Чешире. Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере, две ветровые колонны явились явным признаком торнадо.
Национальная метеорологическая служба подтвердила сообщения о граде на Лонг-Айленде, а порывы ветра со скоростью 40 миль в час были зарегистрированы в аэропорту Монток. Также были сообщения о небольшом граде в Коннектикуте.
Также известно, что из-за суровой погоды было задержано 143 рейса, вылетающих из аэропортов Ньюарка, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Бостона.
Напомним, что Китай накрыло сильным снегом. Есть погибший, тысячи человек пострадали.