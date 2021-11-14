На Нью-Йорк обрушилися вітри і град: будинки пошкоджені, світло відключили

Сильний вітер, град і стовпи повітря, схожі на торнадо , обрушилися на Нью-Йорк і території ще трьох найближчих штатів. В результаті негоди були пошкоджені будинки, люди залишилися без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Стихія пошкодила будинки, повалила дерева. При цьому, повідомлень про травми серед людей не надходило.

На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря піднімаються уламки.

"У нас, принаймні, були пошкоджені вітром дерева і конструкції", - сказав метеоролог національної служби погоди з Аптона Джон Крістантелло.

Також в суботу ввечері споживачі комунальних послуг в Нью-Йорку і Нью-Джерсі залишилися без електрики. Всього було відключено 20 000 будинків.

У Коннектикуті про можливі торнадо також повідомлялося в Бренфорді, Плейнфілді і Чеширі. Головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні, дві вітрові колони з'явилися явною ознакою торнадо.

Національна метеорологічна служба підтвердила повідомлення про град на Лонг-Айленді, а пориви вітру зі швидкістю 40 миль на годину були зареєстровані в аеропорту Монток. Також були повідомлення про невеликий град в Коннектикуті.