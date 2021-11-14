На Нью-Йорк обрушилися вітри і град: будинки пошкоджені, світло відключили
Сильний вітер, град і стовпи повітря, схожі на торнадо, обрушилися на Нью-Йорк і території ще трьох найближчих штатів. В результаті негоди були пошкоджені будинки, люди залишилися без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Стихія пошкодила будинки, повалила дерева. При цьому, повідомлень про травми серед людей не надходило.
На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря піднімаються уламки.
"У нас, принаймні, були пошкоджені вітром дерева і конструкції", - сказав метеоролог національної служби погоди з Аптона Джон Крістантелло.
Також в суботу ввечері споживачі комунальних послуг в Нью-Йорку і Нью-Джерсі залишилися без електрики. Всього було відключено 20 000 будинків.
У Коннектикуті про можливі торнадо також повідомлялося в Бренфорді, Плейнфілді і Чеширі. Головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні, дві вітрові колони з'явилися явною ознакою торнадо.
Національна метеорологічна служба підтвердила повідомлення про град на Лонг-Айленді, а пориви вітру зі швидкістю 40 миль на годину були зареєстровані в аеропорту Монток. Також були повідомлення про невеликий град в Коннектикуті.
Також відомо, що через сувору погоду було затримано 143 рейси, що вилітають з аеропортів Ньюарка, Нью-Джерсі, Нью-Йорка і Бостона.
Нагадаємо, що Китай накрило сильним снігом. Є загиблий, тисячі людей постраждали.