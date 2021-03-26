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Нью-Йорк готовится легализовать марихуану

Автор: РБК-Украина

Американский штат Нью-Йорк готовится легализовать продажу и употребление марихуаны в рекреационных целях. Законодатели уже предварительно договорились сделать это в следующем году.

Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что голосование о легализации марихуаны должно пройти на следующей неделе. Но это выглядит как формальность, поскольку демократы, которые являются сторонниками легализации, составляют большинство в обеих палатах законодательного собрания.

Предполагается, что легальная продажа каннабиса в магазинах начнется с декабря 2022 года. Каждый житель штата старше 21 года сможет законно хранить для себя до 85 граммов марихуаны.

Кроме того, будет создан регулирующий орган. По предварительным расчетам, акциз на каннабис будет приносить в бюджет до 300 млн долларов в год.

На сегодня в штате Нью-Йорк разрешено использовать марихуану только в медицинских целях. В случае полной легализации он станет 15-м американским штатом, который разрешил продажу каннабиса в рекреационных целях.

Напомним, ранее сообщалось, что Мексика приняла закон, которым легализировала марихуану. В частности, в стране отменили уголовную ответственность за употребление каннабиса. Ожидается, что это нанесет удар по местным наркокартелям.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в стране нужно легализовать каннабис для медицинских целей.

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Новости Украины наркотикиНью-Йорклегализация
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