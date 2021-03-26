Нью-Йорк готовится легализовать марихуану

Сообщается, что голосование о легализации марихуаны должно пройти на следующей неделе. Но это выглядит как формальность, поскольку демократы, которые являются сторонниками легализации, составляют большинство в обеих палатах законодательного собрания.

Предполагается, что легальная продажа каннабиса в магазинах начнется с декабря 2022 года. Каждый житель штата старше 21 года сможет законно хранить для себя до 85 граммов марихуаны.

Кроме того, будет создан регулирующий орган. По предварительным расчетам, акциз на каннабис будет приносить в бюджет до 300 млн долларов в год.

На сегодня в штате Нью-Йорк разрешено использовать марихуану только в медицинских целях. В случае полной легализации он станет 15-м американским штатом, который разрешил продажу каннабиса в рекреационных целях.