Нью-Йорк готується легалізувати марихуану

Повідомляється, що голосування про легалізацію марихуани має пройти на наступному тижні. Але це виглядає як формальність, оскільки демократи, які є прихильниками легалізації, складають більшість в обох палатах законодавчих зборів.

Передбачається, що легальний продаж канабісу в магазинах почнеться з грудня 2022 року. Кожен житель штату старше 21 року зможе законно зберігати для себе до 85 грамів марихуани.

Крім того, буде створено регулюючий орган. За попередніми розрахунками, акциз на канабіс буде приносити до бюджета до 300 млн доларів на рік.

На сьогодні в штаті Нью-Йорк дозволено використовувати марихуану тільки в медичних цілях. У разі повної легалізації він стане 15-м американським штатом, який дозволив продаж канабісу в рекреаційних цілях.