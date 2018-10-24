ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Нью-Джерси шестеро детей умерли из-за опасного вируса

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 09:09
Иллюстративное фото (flickr.com)
Иллюстративное фото (flickr.com)

Также известно о еще 12 зараженных пациентов медицинского центра в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус, который поражает органы дыхания, унес жизни не менее шести детей в учреждении медицинского типа, еще 12 заболели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что заражение произошло в Центре ухода и реабилитации Ванаку в Хаскелле (Нью-Джерси). Умершие дети были разного возраста. Также сообщается, что еще 12 человек были заражены в медицинском центре. На данный момент учреждению запретили принимать пациентов из-за вспышки болезни.

По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине зафиксировали 9 случаев дифтерии с начала года. Отметим, в течение прошлого года случаи заболевания дифтерией в стране не регистрировались вообще.

В октябре Минздрав сообщил о вспышке кори в Ивано-Франковской области. В частности, заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Большинство из них не были вакцинированы и не включены в план вакцинации. До этого в Винницкой области из-за вспышки кори в двух школах ввели карантин.

 

В США на автостраду упал раритетный самолет
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивирусвспышка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь