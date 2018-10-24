В Нью-Джерси шестеро детей умерли из-за опасного вируса

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Также известно о еще 12 зараженных пациентов медицинского центра в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус, который поражает органы дыхания, унес жизни не менее шести детей в учреждении медицинского типа, еще 12 заболели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что заражение произошло в Центре ухода и реабилитации Ванаку в Хаскелле (Нью-Джерси). Умершие дети были разного возраста. Также сообщается, что еще 12 человек были заражены в медицинском центре. На данный момент учреждению запретили принимать пациентов из-за вспышки болезни.

По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине зафиксировали 9 случаев дифтерии с начала года. Отметим, в течение прошлого года случаи заболевания дифтерией в стране не регистрировались вообще.

В октябре Минздрав сообщил о вспышке кори в Ивано-Франковской области. В частности, заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Большинство из них не были вакцинированы и не включены в план вакцинации. До этого в Винницкой области из-за вспышки кори в двух школах ввели карантин.