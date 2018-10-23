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В Украине зафиксировали 9 случаев дифтерии с начала года

Новости » Общество    23.10.2018 - 16:50
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Минздраве напомнили, что вакцинация от дифтерии нужна как детям, так и дорослм

В течение девяти месяцев этого года дифтерией заболели семь украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Также в Центре уточнили, что в течение 2017 года случаи заболевания дифтерией не регистрировались вообще. Обезопаситься от заболевания в Минздраве советуют с помощью вакцинации. В частности, вакцинация рекомендована как для детей, так и ревакцинация для взрослых - каждые 10 лет. Вакцины обеспечиваются бесплатно.

"В Украине достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток, они есть во всех областях... На 1 сентября 2018 г. в Украине имеются 631 507 доз вакцины АДС, 4 318 960 доз АДС-М и 1 788 914 доз АКДС", - отметили в Минздраве.

Напомним, в сентябре 2018 года в Украине запретили известный лекарственный препарат, который использовался для профилактики дифтерии и столбняка - "Инфанрикс ИПВ" . Соответствующий указ издала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В феврале руководитель Министерства здравоохранения Уляна Супрун заявляла, что в Украине только 50% населения вакцинированы от дифтерии и столбняка.

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