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У Нью-Джерсі шестеро дітей померли через небезпечний вірус

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 09:09
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

Також відомо про ще 12 інфікованих пацієнтів медичного центру в Нью-Джерсі

В американському штаті Нью-Джерсі небезпечний аденовірус, який вражає органи дихання, забрав життя не менше шести дітей у закладі медичного типу, ще 12 захворіли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що зараження відбулося в Центрі догляду та реабілітації Ванаку в Хаскеллі (Нью-Джерсі). Померлі діти були різного віку. Також повідомляється, що ще 12 людей були заражені в медичному центрі. На даний момент установі заборонили приймати пацієнтів через спалах хвороби.

За фактом зараження і численних летальних випадків проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні зафіксували 9 випадків дифтерії з початку року. Зазначимо, протягом минулого року випадки захворювання на дифтерію в країні не реєстрували взагалі.

У жовтні МОЗ повідомив про спалах кору в Івано-Франківській області. Зокрема, захворіли 53 дитини віком від 5 до 13 років. Більшість з них не були вакциновані і не включені в план вакцинації. До цього у Вінницькій області через спалах кору в двох школах ввели карантин.

 

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