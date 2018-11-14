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В Нью-Джерси автомобиль врезался в офис, пострадало 20 человек

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 06:29
В Нью-Джерси автомобиль врезался в офис, пострадало 20 человек
Фото: место происшествия (twitter.com/1010WINS)

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом

В штате Нью-Джерси (США) автомобиль протаранил офис Службы социального обеспечения, в результате чего пострадало 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полицейские Эгг-Харбора сообщили, что 56-летня женщина пыталась припарковаться, но не справилась с управлением и въехала в вестибюль здания, где в это время ждали люди.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, остальные получили незначительные травмы.

Власти заявили, что авария могла стать случайностью, но точная причина будет установлена следствием.

Напомним, в Киеве автомобиль врезался в полицейский пост. Водитель авто получил незначительные травмы, однако, его увезли в больницу для более детального обследования, по предварительным причинам, хозяин автомобиля уснул за рулем.

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