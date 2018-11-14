У Нью-Джерсі автомобіль врізався в офіс, постраждало 20 чоловік

Фото: місце події (twitter.com/1010WINS)

Один з потерпілих знаходиться в критичному стані, ще один у важкому

У штаті Нью-Джерсі (США) автомобіль протаранив офіс Служби соціального забезпечення, внаслідок чого постраждало 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поліцейські Егг-Харбор повідомили, що 56-річна жінка намагалася припаркуватися, але не впоралася з керуванням і в'їхала у вестибюль будівлі, де в цей час чекали люди.

Один з потерпілих знаходиться в критичному стані, ще один у важкому, інші отримали незначні травми.

Влада заявила, що аварія могла стати випадковістю, але точна причина буде встановлена слідством.

Нагадаємо, у Києві автомобіль врізався в поліцейський пост. Водій авто отримав незначні травми, однак, його відвезли в лікарню для більш детального обстеження, за попередніми причинами, господар автомобіля заснув за кермом.