В Киеве автомобиль врезался в полицейский пост

По предварительным данным, водитель заснул за рулем
В пятницу, 2 ноября, на улице Богатырской, 42, в Оболонском районе Киева автомобиль на скорости влетел в полицейский пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
При этом автомобиль сбил еще несколько столбов.
Людей в помещении не оказалось. По информации dtp.kiev.ua, пост не функционирует.
Сообщается, что водитель авто получил незначительные травмы, однако, его увезли в больницу для более детального обследования. По предварительным причинам, хозяин автомобиля уснул за рулем.
Сейчас в сторону Вышгорода образовался большой затор.
Напомним, 1 ноября в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Вечером на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" столкнулись три автомобиля. Вследствие происшествия погибли двое людей.