В Киеве автомобиль врезался в полицейский пост

Фото: ДТП на выезде из Киева 2 ноября (ТСН.ua)

По предварительным данным, водитель заснул за рулем

В пятницу, 2 ноября, на улице Богатырской, 42, в Оболонском районе Киева автомобиль на скорости влетел в полицейский пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

При этом автомобиль сбил еще несколько столбов.

Людей в помещении не оказалось. По информации dtp.kiev.ua, пост не функционирует.

Сообщается, что водитель авто получил незначительные травмы, однако, его увезли в больницу для более детального обследования. По предварительным причинам, хозяин автомобиля уснул за рулем.

Сейчас в сторону Вышгорода образовался большой затор.

Фото: ДТП на выезде из Киева 2 ноября (ТСН.ua)

Напомним, 1 ноября в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Вечером на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" столкнулись три автомобиля. Вследствие происшествия погибли двое людей.