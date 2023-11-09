Нью-Делі накрив отруйний смог. Місцева влада збирається "викликати" дощ

Влада Нью-Делі (Індія) вперше планує викликати штучний дощ, щоб спробувати покращити якість повітря у місті. Індійська столиця вже тиждень охоплений отруйним смогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У місті вже закрили всі школи, зупинили будівельні роботи та заявили, що введуть обмеження на використання транспортних засобів.

Місцевий міністр довкілля заявив, що залежно від юридичного дозволу та погодних умов влада спробує викликати дощ приблизно з 20 листопада.

Якість повітря погіршується щороку напередодні зими, коли холодне повітря вловлює забруднюючі речовини з таких джерел, як транспортні засоби, промисловість, будівельний пил та спалювання сільськогосподарських відходів.

"Існує ймовірність того, що, якщо нинішні погодні умови збережуться, то цього тижня або в якийсь час у майбутньому ситуація із забрудненням залишиться незмінною", - заявив журналістам міністр довкілля.

Рай сказав, що пропозиція, складена експертами щодо виклику дощу, буде подана до Верховного суду у п'ятницю.

"Я вважаю, що з огляду на наявні у нас умови і якщо ми отримаємо підтримку всіх, ми зможемо провести принаймні перший пілотний проект", - додав він.

Так, департамент довкілля Делі заявив, що планує засіяти хмари – метод, у якому для "виклику" опадів використовуються такі речовини, як йод срібла.

Індекс якості повітря в місті вранці у середу, 8 листопада, перевищив 320 рівень, який швейцарська група IQAir класифікувала як "небезпечний". Але згодом цей показник впав до 294.

Як повідомлялось, у 2018 році жителі столиці Індії Нью-Делі чотири дні потерпали від токсичного смогу, який з'явився після народного фестивалю Дівалі, що також відомий як "Свято Вогнів".

А в 2017 році індійський уряд оголосив про надзвичайну ситуацію через забруднення навколишнього середовища у столиці Нью-Делі на тлі токсичного смогу.