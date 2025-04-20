"Жертви чергового обману". Рубіо покепкував з NYT через новину про посольства США

Що передувало

У NYT вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито наступного тижня може підписати указ про скорочення діяльності Держдепу та американських посольств в Африці.

У разі підписання документа, будуть звільнення як дипломатів, так і держслужбовців. Зокрема, Держдепартамент почне відправляти велику кількість працівників в оплачувану відпустку і розсилати повідомлення про звільнення.

Як написали в NYT, однією з найрадикальніших пропозицій є кейс з ліквідації бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари. Замість нього пропонується створення невеликого офісу спецпосланця у справах Африки, який підпорядковуватиметься Раді нацбезпеки при Білому домі. Причому він буде зосереджений лише на кількох пріоритетних напрямках, включно зі "скоординованими антитерористичними операціями" і "стратегічним видобутком і торгівлею критично важливими природними ресурсами".

Також у проєкті йдеться про те, що всі "необов'язкові" посольства і консульства в країнах на південь від Сахари будуть закриті до 1 жовтня. Дипломатів буде відправлено в Африку в рамках "цільових місій".

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