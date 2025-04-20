"Жертвы очередного обмана". Рубио посмеялся над NYT из-за новости о посольствах США

Что предшествовало

В NYT вышел материал, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп якобы на следующей неделе может подписать указ о сокращении деятельности Госдепа и американских посольств в Африке.

В случае подписания документа, будут увольнения как дипломатов, так и госслужащих. В частности, Госдепартамент начнет отправлять большое количество работников в оплачиваемый отпуск и рассылать уведомления об увольнении.

Как написали в NYT, одним из самых радикальных предложений является кейс по ликвидации бюро по делам Африки, которое отвечает за политику США в странах к югу от Сахары. Вместо него предлагается создание небольшого офиса спецпосланника по делам Африки, который будет подчинятся Совету нацбезопасности при Белом доме. Причем он будет сосредоточен всего на нескольких приоритетных направлениях, включая "скоординированные антитеррористические операции" и "стратегическую добычу и торговлю критически важными природными ресурсами".

Также в проекте говорится, что все "необязательные" посольства и консульства в странах к югу от Сахары будут закрыты до 1 октября. Дипломаты будут отправлены в Африку в рамках "целевых миссий".

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