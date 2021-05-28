NYT: У США розслідують спробу втручання України в президентські вибори 2020 року
Прокуратура Брукліна веде розслідування про спробу втручання колишніх і нинішніх чиновників України у вибори президента США 2020 року. Вони нібито могли допомогти поширити інформацію, яка звинувачує Джо Байдена і його сина Хантера в корупції
Українських чиновників підозрюють у співпраці з адвокатом колишнього президента США Рудольфом Джуліані.
Прокурори звернули увагу на поїздку Рудольфа Джуліані до Європи наприкінці 2019 року. Видання нагадує, що тоді юрист зустрічався, зокрема, з народним депутатом Андрієм Деркачем.
Вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Деркача за те, що він нібито діяв як агент російської розвідки і "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином брав участь в іноземному втручанні в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США в 2020 році".