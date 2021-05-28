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NYT: У США розслідують спробу втручання України в президентські вибори 2020 року

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США, П'ятниця 28 травня 2021 06:31
NYT: У США розслідують спробу втручання України в президентські вибори 2020 року Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура Брукліна веде розслідування про спробу втручання колишніх і нинішніх чиновників України у вибори президента США 2020 року. Вони нібито могли допомогти поширити інформацію, яка звинувачує Джо Байдена і його сина Хантера в корупції

Про це повідомляє The New York Times.

Українських чиновників підозрюють у співпраці з адвокатом колишнього президента США Рудольфом Джуліані.

Прокурори звернули увагу на поїздку Рудольфа Джуліані до Європи наприкінці 2019 року. Видання нагадує, що тоді юрист зустрічався, зокрема, з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Деркача за те, що він нібито діяв як агент російської розвідки і "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином брав участь в іноземному втручанні в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США в 2020 році".

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