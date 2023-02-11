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NYT спрогнозувала, звідки можуть почати великий наступ ЗСУ

Фото: Контрнаступ ЗСУ може розпочатися на півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Найімовірнішим напрямом контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на півдні із центром у Мелітополі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Більшість окупованої Росією території знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт, йдеться в матеріалі.

При цьому очевидною метою українського контрнаступу може стати Мелітополь.

Місто знаходиться на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки, що робить його вкрай важливим для постачання російських сил на півдні.

Видання зазначає, що у разі успішного прориву Україною через російські сили "контроль Росії над Херсонською областю буде значно ослаблений".

"Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS", - наголошується в матеріалі.

Водночас NYT звертає увагу, що можливості настання України на сході обмежені, адже РФ тут закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще з 2014 року.

Для настання десь Україні необхідно стримати просування Росії, при цьому зберігаючи власний особовий склад та техніку, підсумовує видання.

Нагадаємо, що російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки на Луганській області.

Нагадаємо, російські окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.

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МелітопольВійна Росії проти України