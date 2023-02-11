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NYT спрогнозировала, откуда могут начать большое наступление ВСУ

Фото: Контрнаступление ВСУ может начаться на юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Наиболее вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет на юге с центром в Мелитополе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше фронта, говорится в материале.

При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.

Город находится на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.

Издание отмечает, что в случае успешного прорыва Украиной через российские силы, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".

"Без линий поставки с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который тоже находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", - отмечается в материале.

В то же время, NYT обращает внимание, что возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь РФ здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.

Для наступления где-либо Украине необходимо сдержать продвижение России, при этом сохраняя собственный личный состав и технику, заключает издание.

Напомним, что российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Напомним, российские кафиры готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар.

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МелитопольВойна России против Украины