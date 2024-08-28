NYT: для Росії події у Курську не такі важливі, як наступ на Донбасі

Для Росії операція ЗСУ в Курській області має менше значення, ніж просування російських військ на Донбасі. Західні експерти вказують, що незважаючи на свою переважну вогневу міць, РФ не може відкинути українські війська зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання пише, що західні офіційні особи та військові експерти пояснюють невдачі росіян на Курському напрямку результатом як нестачі особового складу, так і відсутністю розвідданих. У цьому свою роль зіграли та пріоритети Москви.

Йдеться, що основною метою Росії залишається захоплення ключового українського міста Покровська в Донецькій області. Воно є важливим логістичним центром, і російські військові докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

Полковник Маркус Рейснер з австрійської військової академії зазначив, що будь-яке ослаблення російських сил на Донецькому фронті, могло б загрожувати їхнім планам продовжувати наступ в українському регіоні.

Видання пояснює, що у той час, як Москва зосереджується на наступу в Донецькій області, російські війська в Курській області не змогли ніяк відповісти на операцію ЗСУ через нестачу досвіду та ресурсів. Зазначається, що західні розвіддані допомогли українцям з точністю планувати операції, і російські війська не змогли організувати ефективну оборону.

Журналісти вказують на те, що перекидання російських військ на Курський напрямок відбувається повільно. Також вони зауважили, що нанесенням авіаударів по Україні Росія намагається відвернути увагу своїх громадян від своїх невдач у Курській області.

Зазначається, що у регіоні Росія розгортає в основному свої резервні підрозділи та війська з ділянок російсько-українського фронту на півдні та на півночі, які не задіяні у боях на Покровському напрямку.

Видання нагадує, що за оцінками американських чиновників, Москві потрібно щонайменше 50 тисяч своїх військових, щоб спробувати витіснити ЗСУ з Курського напрямку.