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NYT: для Росії події у Курську не такі важливі, як наступ на Донбасі

Середа 28 серпня 2024 12:01
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NYT: для Росії події у Курську не такі важливі, як наступ на Донбасі Фото: вказівник "Курська область" (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Для Росії операція ЗСУ в Курській області має менше значення, ніж просування російських військ на Донбасі. Західні експерти вказують, що незважаючи на свою переважну вогневу міць, РФ не може відкинути українські війська зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання пише, що західні офіційні особи та військові експерти пояснюють невдачі росіян на Курському напрямку результатом як нестачі особового складу, так і відсутністю розвідданих. У цьому свою роль зіграли та пріоритети Москви.

Йдеться, що основною метою Росії залишається захоплення ключового українського міста Покровська в Донецькій області. Воно є важливим логістичним центром, і російські військові докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

Полковник Маркус Рейснер з австрійської військової академії зазначив, що будь-яке ослаблення російських сил на Донецькому фронті, могло б загрожувати їхнім планам продовжувати наступ в українському регіоні.

Видання пояснює, що у той час, як Москва зосереджується на наступу в Донецькій області, російські війська в Курській області не змогли ніяк відповісти на операцію ЗСУ через нестачу досвіду та ресурсів. Зазначається, що західні розвіддані допомогли українцям з точністю планувати операції, і російські війська не змогли організувати ефективну оборону.

Журналісти вказують на те, що перекидання російських військ на Курський напрямок відбувається повільно. Також вони зауважили, що нанесенням авіаударів по Україні Росія намагається відвернути увагу своїх громадян від своїх невдач у Курській області.

Зазначається, що у регіоні Росія розгортає в основному свої резервні підрозділи та війська з ділянок російсько-українського фронту на півдні та на півночі, які не задіяні у боях на Покровському напрямку.

Видання нагадує, що за оцінками американських чиновників, Москві потрібно щонайменше 50 тисяч своїх військових, щоб спробувати витіснити ЗСУ з Курського напрямку.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області розпочалася 6 серпня та досі триває. Українські військові змогли взяти за цей час під контроль близько 100 російських населених пунктів.

Під час пресконференції в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність" президент Володимир Зеленський зазначив, що Курська операція не дала росіянам піти у наступ на прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Наразі відомо, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Курську АЕС. Міжнародний інститут вивчення війни попереджає, що росіяни намагалися використати цей візит у своїх пропагандистських цілях, щоб представити Україну "загрозою" для ядерної безпеки.

Детальніше про Курську операцію - в матеріалі РБК-Україна.

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