Про Курський прорив, план миру та українську зброю. Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність". На він назвав цілі операції в Курській області, зробив анонс щодо зброї, а також плану примусу Росії до завершення війни.

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Операція в Курській області

Президент назвав цілі операції в прикордонному російському регіоні. За його словами, багато хто не розуміє, навіщо потрібен цей наступ і це добре, "інакше б нічого не вийшло на Курщині".

"Курська операція принесла кілька речей. Передусім, зупинена окупація Харківщини. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина та Чернігівщина можуть бути в планах (росіян, - ред.)", - зазначив він.

Курська операція вирішила питання неокупації прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. І крім того, розбила серйозне вороже угруповання. Наскільки велике, "напевно рано про це говорити".

Ще одна мета - відтягнути окупаційні війська з інших напрямків, і на сьогодні перекидання з Харківського та Запорізького по факту відбулося. Чи будуть перекидатися ворожі сили ще, залежить від того, як довго Україна успішно продовжуватиме Курську операцію. Те, що ворог не забирає війська з Донецького напрямку, зрозуміло, бо там найбільш підготовлені сили і це його стратегічний напрямок.

"Вони дуже хочуть окупувати нашу Донеччину. Не вийде і ми над цим працюємо", - підкреслив Зеленський.

Він також прокоментував публікацію The Washington Post про те, що Курська операція зірвала таємну зустріч з російською делегацію в Катарі, на якій нібито мали домовитися про мораторій на удари по енергетиці. Але президент каже, що це "абсолютно непов'язані речі".

"Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає. Чому? Тому що це зовсім не пов'язані речі. Курська операція має інші цілі, ніж зустріч з колегами по енергетиці", - підкреслив він.

Також він зробив наголос на тому, що ЗСУ не дають росіянам робити буферні зони на українській території, тому їхні дії - не окупація, а оборона, щоб не допустити окупацію української землі. "Тому ми нічого не доєднуємо до нашої держави. Нам не потрібні чужі землі і чужі громадяни", - сказав президент.

За його словами, українські військові ставляться до цивільних ворожої країни просто як до людей. "Не як звірі… Наші військові просто нормальні люди. Зрозуміло чому, бо народ такий: сильний, але завжди когось трішки жалко", - відзначив Зеленський.

Він додав, що на війні мають бути певні хитрощі, тому є розуміння, як готувати операції. "Якщо у нас не буде успіху, у нас не буде шансу. Нам треба на Саміті миру бути в потужній ситуації. Авжеж, все закінчиться діалогом, але треба мати сильні позиції до цього діалогу", - сказав він.

Загрози на Покровському напрямку

На питання, чому було обрано наступ на Курську область замість посилення Покровського і Торецького напрямків, президент наголосив, що росіяни все одно не відмовляться від планів захоплення Донецької області, бо це стратегічна мета.

"Вони там не відступають, повертаючись назад, їх розстрілюють. І вони будуть тиснути, для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей, ви це побачите", - зазначив він.

За його словами, головний план дій на Сході - не дати ворогу реалізувати вихід на адміністративні кордони Донецької області. "І з цим планом ми живемо дуже давно. Це відкрита інформація, що їхня мета - повна окупація Донбасу. Наше завдання - не дати це зробити", - додав він.

На питання про те, чи свідчитиме можлива втрата Покровська про провал задуму щодо операції в Курській області, президент сказав, що вона вже успішна.

"Зі мною погоджуються всі західні колеги. І багато рішень вже є через те, що є успіх на Курщині", - зауважив він.

План перемоги України

До всього іншого, за словами Зеленського, події в Курській області входять в план перемоги України.

"Може це звучить для когось амбітно, але план цей для нас дуже важливий. Один із напрямків де вже щось зроблено - це Курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу; третій - пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом; четвертий - економічний, про це детально говорити не буду", - повідомив він.

План вже підготовлений, але спочатку буде презентований американському президенту Джо Байдену на зустрічі у вересні. Тому що саме від президента США залежатиме, чи отримає Україна все, що для цього треба.

"І, думаю, правильно передати план як Камалі Гарріс, так і (Дональду, - ред.) Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться", - сказав Зеленський.

В загальних рисах головний момент - примусити Росію завершити війну на справедливих для України умовах. Тому якщо план буде виконано, ця мета може спрацювати, вважає президент.

Зустрічі з Байденом, Гарріс і Трампом плануються на вересень в рамках поїздки до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН.

Другий Саміт миру та чи буде там Росія

Зеленський підтвердив, що готує мирний план на другий Саміт миру, проте уникнув відповіді на питання, чи чекає на якісь екстраординарні рішення від Байдена наприкінці каденції. Лише підкреслив, що з Вашингтоном треба працювати, тому що від нього залежать рішення партнерів в Європі.

На саміт українська сторона має привезти детально опрацьовані пункти формули миру. Що стосується присутності представників Росії, то це бажання інших країн.

"Вони вважають, що таким чином може бути шанс на закінчення війни… І ми підготуємо план, і представники Росії, якщо вони будуть хотіти присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", -додав президент.

Питання західної зброї та українська балістична ракета

Відповідаючи на питання РБК-Україна про те, на які аргументи посилаються західні партнери, зберігаючи обмеження за застосування далекобійної зброї по території Росії (йдеться про ракети типу ATACMS та Storm Shadow), Зеленський сказав, що вони намагаються про це з ним не говорити. "А я підіймаю ці питання. В принципі так: Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - зазначив він.

Щодо погроз російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова про те, що застосування Storm Shadow буде "грою з вогнем" і Росія перегляне ядерну стратегію, це свідчить про страх перед тим, що Україна близька до таких рішень. А залякування ядерною зброєю - це частина стандартної програми. Проте навряд чи Путін наважиться її застосувати.

"Я вважаю, Путін надто любить своє занадто довге життя. І тому мені здається буде триматися за це крісло, за Кремль і за підтримку його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає весь світ. Думаю, буде дуже швидка відповідь всього світу. Або ми тоді нічого не розуміємо про безпеку в світі, якщо комусь дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", - сказав президент.

Він підтвердив, що Україна піднімала питання залучення іноземних пілотів F-16, але тут рішення виключно за США і над ним працюють.

Також Зеленський, коментуючи спроможності воювати в повномасштабному форматі, підкреслив, що українських воїнів не можна сприймати як ресурс. Ресурс - це зброя, шодо західної є затримки, тому треба власні напрацювання. І мова не лише про нещодавно запущену ракету-дрон "Паляниця".

"Було випробування позитивне першої балістичної української ракети. Я вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталями не можу поділитися, але тим не менш, - заінтригував він.

Чи можливі компроміси з Росією

Незважаючи на побоювання Заходу, чи може Україна перемогти військовим шляхом, мова не йде про можливість обміну територій на гарантії безпеки та членство в НАТО.

"Я не готовий обмінювати наші території в рамках будь-яких переговорів. Це складно, дійсно, бо це рішення залежатиме від підтримки наших колег, сподіваємося вони працюватимуть швидше. F-16 - дуже добрий результат, в ході атаки (26 серпня, - ред.) ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато", - сказав Зеленський.

На його думку, Україна не в тій ситуації, коли має йти на компроміси з людьми, які прийшли з метою знищити її.

"Я розумію, що весь світ хотів би почути: Україна придумала план компромісів, як закінчити війну завтра. Але я не здивую вас. З Путіним не те, що компроміси, в принципі діалог на сьогодні…він порожній, він беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий немов дипломатично, але віддати йому 30% нашої землі. Мені здається підігравати в цьому йому не можна", - зазначив президент.

Повертаючись до Курської операції, він повторив, що вона дуже допомогла. Тому що кількість голосів у світі на користь "компромісу" стала меншою.

"Міністерство єдності" та повернення чоловіків

На думку президента, МЗС фізично не вистачить сил не втратити 7,5 млн українців, які виїхали за кордон. Раніше жодне міністерство не стикалось з такими викликами, тому необхідна окрема інституція.

За його словами, треба повернути доросле населення, студентів і дітей, але без примусу. Для цього треба зробити всі умови. "Є певний відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Це приклад, чим має займатися це міністерство - дати роботу в Україні", - сказав він.

Передусім робота має сконцентруватися на Польщі та Німеччині, де найбільше українців. А рішення щодо "міністерства єдності" має бути восени.

Що стосується повернення чоловіків, то Зеленський лише "за", але теж без примусу. "Тут є важливий момент. Є українці які працюють в інших державах, а є які не працюють. Я б дуже хотів, щоб всі були тут за умови їхнього рішення", - додав Зеленський.

До зрадників, інших злочинців та тих, хто виїхав незаконно, ставлення інше. Процес екстрадиції дуже складний, багато країн не видають обвинувачених у держзраді, бо ті в судах тиснуть на політичне переслідування. Проте є й приклад з Польщею, яка повертає тих, хто незаконно перетнув кордон.

Коментуючи кейс зі втечею нардепа Артема Дмитрука, якому інкримінують напад на правоохоронця і не тільки, президент анонсував зміни.

"Є кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи з прикордонниками. Як з цим боротися, це велика проблема. Маємо вірити що буде результат за два тижні. Принаймні будемо розуміти, як посилити контроль і відповідальність", -сказав він.

Про що ще казав Зеленський

Про транзит російського газу

"Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, в цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній? Якщо буде запит наших європейських колег, ми будемо розглядати їхні прохання", - зазначив він.

На питання про те, чи може бути це номінально азербайджанський газ, про що нібито нещодавно домовлялися Путін та Ільхам Алієв, президент відповів, що йому не відомо "про що говорив старий дід в Азербайджані".

Про членів Офісу президента

Зеленський відповів на критику голови ОП Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.

"Андрій Єрмак - один з тих, хто готував формулу миру, саміт миру. І коли я кажу про інших людей, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, спілкування, контакти з США і всі ці надбання, які має Україна, це кожен з них зробив", - сказав президент.

Відповідаючи на закиди щодо заступника голови ОП Олега Татарова, він заявив, що весь цей час не хотів говорити, але той разом з нинішнім головою СБУ Василем Малюком "вбивали чеченців в Україні, в Києві".

Про кадрові зміни в уряді

"Думаю, найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді проголосувати. Всі зміни ви побачите, дайте трохи часу", - повідомив Зеленський.

Про арешт Павла Дурова і роботу Telegram

За його словами, арешт Дурова у Франції ніяк не впливає на те, що мессенджер працює в Україні. Він також сказав, що не знає про укарїнський законопроект, який в тому числі регулюватиме Telegram. "Я в цілому дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів. Бо ГУР попросив це, інша розвідка щось іще, а потім СБУ - третє", - додав Зеленський.

Про те, коли буде зруйновано Кримський міст

"ГУР вміє здивувати інформаційний простір. Так і є. Я думаю, якщо ми хочемо, щоб щось сталося рано або пізно, треба спочатку, щоб воно сталося, а потім сказати про це", - додав президент.