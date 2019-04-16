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Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

Новости » Общество    16.04.2019 - 13:53
Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии
Фото (twitter.com/SunSentinel)

В США объявили лауреатов премии в журналистских, литературных, драматических и музыкальных номинациях

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии в журналистских, литературных, драматических и музыкальных номинациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт премии.

Журналисты South Florida Sun Sentinel победили в номинации "Служение обществу". Их наградили за разоблачение ошибок администрации и полиции во время стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас. Журналистам обнаружили возможные ошибки, допущенные местными властями и правоохранительными органами.

Издание Pittsburgh Post-Gazette стало лучшим в категории "освещение экстренных новостей". Оно получило премию за репортажи о стрельбе в синагоге в Питтсбурге.

Лучшим журналистским расследованием признан материал Los Angeles Times о гинекологе из Южно-Калифорнийского университета, который более 25 лет насиловал пациенток.

Сотрудников The New York Times наградили за расследование о финансовых махинациях в империи президента США Дональда Трампа. Подготовка материала заняла у журналистов 18 месяцев. Расследование СМИ обличило Трампа, заявлявшего об "обогащении собственными силами", а также "обнажило его бизнес-империю, построенную на уклонении от уплаты налогов".

Премию в музыкальной номинации получила композитор Эллен Рейд за оперу "p r i s m".

Напомним, в прошлом году Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии. Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии области музыки. Его наградили за "Damn.", который вышел в апреле 2017 года. Отметим, раньше в области музыки Пулитцеровскую премию вручали исключительно за классические и джазовые произведения.

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