NYT пише про проблеми з постачанням Україні ракет для Patriot: Ігнат прокоментував

"Давайте розберемося, хто попереджає - джерела, які знайшла газета The New York Times. Я дуже обережно ставлюсь до таких заяв і висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно - теж питання. Не один раз вже коментував ці заяви та публікації від західних ЗМІ, вони з'являються вже не вперше", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що сьогодні Україна залежить від постачання західного озброєння. Йдеться не лише про зенітні керовані ракети.

"У нас з'являється дедалі більше західної техніки, відповідно, вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів. Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання згідно з витратами", - пояснив речник.

За його словами, Україна витратила чималий запас ракет, що були, для відбиття останніх трьох атак РФ.

"Одна більш потужна, потім йде тенденція до меншого застосування засобів повітряного нападу, все одно це великий розхід, і зенітних керованих ракет зокрема", - додав Ігнат.

Він розповів, що військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, однак дефіцит певного озброєння все одно є.

"Тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре проінформовані про стан справ у нас з засобами протиповітряної оборони", - зазначив речник.

Що передувало

Нещодавно в американській газеті The New York Times опублікували статтю, у якій йдеться про те, що Україна скоро може зазнати дефіциту ракет для Patriot.

Таку інформацію журналісти оприлюднили, посилаючись на джерела в Білому домі та Пентагоні.

Неназвані джерела повідомили, що США нібито не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot через брак фінансування.

Збиття "Кинджалів" ЗРК Patriot

Раніше українська ППО не могла збивати ракети "Кинджал", проте з появою на озброєнні армії ЗРК Patriot це стало можливим.

Так, видання Defence Express повідомило, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Після того, вночі 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинджалами", і сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зенітно-ракетні комплекси Patriot збили 15 російських ракет "Кинджал", які запускаються з винищувачів МіГ-31К. ЗРК зробили це за сім місяців роботи.