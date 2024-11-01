NYT: у Пентагоні вважають, що Україні вистачить солдатів на 6-12 місяців війни

У США вважають нестачу військових головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, американські чиновники спостерігають, що Україна різко скоротила перевагу Росії у використанні артилерії. При цьому українські захисники використовують ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Але водночас, на їхню думку, Україна має проблему у вигляді нестачі солдатів.
Один із чиновників розповів NYT, що, за оцінками Пентагону, кількості солдатів, які є в України, достатньо, щоб воювати ще 6-12 місяців. Після цього, за його словами, буде гостра нестача військових.
Неназвані представники Пентагону наголосили, що Україна направила деякі зі своїх нещодавно створених бригад, щоб підтримати наступ у Курській області. Їх могли б використати для посилення захисту східної та південної України або створення резервів для очікуваного контрнаступу у 2025 році.
NYT пише, що Україна нібито втратила на війні 57 тисяч солдатів. І хоча "втрати РФ вдвічі вищі", це значне число для набагато меншої країни.
Як зазначають американські чиновники, Росія зазнає величезних втрат і деякі ділянки фронту перетворилися на м'ясорубку для російських солдатів. Тому Москва і зважилася на відчайдушний крок - задіяти у війні північнокорейських солдатів.
При цьому чиновники США вважають, що якщо підтримка України з боку США збережеться до наступного літа, у Києва може з'явитися можливість скористатися слабкостями РФ і нестачею солдатів і танків.
Нагадаємо, зараз Росія сконцентрувала свою увагу на спробах окупувати Курахове Донецької області. Там ворог намагається взяти місто у часткове оточення, а також позбавити українських захисників постачання.
Але бійці ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки, незважаючи на перевагу РФ у техніці та кількості солдатів.
Зокрема, сьогодні представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів, що в районі Курахового окупанти атакують колонами техніки. Її активно спалюють.
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