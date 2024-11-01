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NYT: в Пентагоне считают, что Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны

Иллюстративное фото: у Украины есть нехватка солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США считают нехватку военных главной проблемой Украины. Солдат, вероятно, хватит на еще 6-12 месяцев ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, американские чиновники наблюдают, что Украина резко сократила преимущество России в использовании артиллерии. При этом украинские защитники используют ударные дроны, чтобы уничтожить российскую бронетехнику. Но в то же время, по их мнению, у Украины есть проблема в виде нехватки солдат. 

Один из чиновников рассказал NYT, что, по оценкам Пентагона, количества солдат, которое есть у Украины, достаточно, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. После этого, по его словам, будет острая нехватка военных.

Неназванные представители Пентагона отметили, что Украина направила некоторые из своих недавно созданных бригад, чтобы поддержать наступление в Курской области. Их могли бы использовать для усиления защиты восточной и южной Украины или создания резервов для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.

NYT пишет, что Украина якобы потеряла на войне 57 тысяч солдат. И хоть "потери РФ в два раза выше", это значительное число для гораздо меньшей страны. 

Как отмечают американские чиновники, Россия несет огромные потери и некоторые участки фронта превратились в мясорубку для российских солдат. Поэтому Москва и решилась на отчаянный шаг - задействовать в войне северокорейских солдат. 

При этом чиновники США полагают, что если поддержка Украины со стороны США сохранится до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями РФ и ожидаемой нехваткой солдат и танков. 

Что происходит на фронте

Напомним, сейчас Россия сконцентрировала свое внимание на попытках оккупировать Курахово Донецкой области. Там враг пытается взять город в частичное окружение, а также лишить украинских защитников снабжения.

Но бойцы ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки, несмотря на превосходство РФ в технике и количестве солдат.

В частности, сегодня представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал, что в районе Курахово оккупанты атакуют колоннами техники. Ее активно сжигают.

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