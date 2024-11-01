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ЗСУ про бої біля Курахового: росіяни заходять колонами, палимо їх разом з десантом

Курахове, П'ятниця 01 листопада 2024 09:53
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ЗСУ про бої біля Курахового: росіяни заходять колонами, палимо їх разом з десантом Фото: у ЗСУ розповіли про бої у районі Курахового (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська біля Курахового Донецької області атакують українські сили колонами техніки. Захисники спалюють їх разом з ворожим десантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського в ефірі телемарафону.

"Таврійські десантники ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим, і росіяни продовжують заходити туди цілими колонами фактично. Напередодні наші воїни спалили два танки і три бойові броньовані машини разом з десантом, одну машину пошкодили", - сказав він.

За словами військового, це не перший подібний механізований штурм цього тижня, а третій чи четвертий випадок, коли росіяни застосовують таку велику кількість техніки.

"В понеділок взагалі росіяни добре отримали по зубах: 12 бронемашин втратили, в тому числі модернізовану БМПТ "Термінатор". Наші воїни тривалий час за нею полювали. Вдалося вразити, зупинити, а потім і спалити на полі бою", - зазначив Дрималовський.

Він додав, що ситуація біля Курахового дуже напружена, ворог щодня намагається промацувати українську оборону та йде в атаки, щоб ще глибше охопити місто.

ЗСУ про бої біля Курахового: росіяни заходять колонами, палимо їх разом з десантом

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що Курахівський напрямок фронту залишається найбільш активним за кількістю бойових зіткнень. З ним може зрівнятися Покровський напрямок, де вже тривалий час точаться важкі бої.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Курахівському напрямку ворог атакував 60 разів, а на Покровському напрямку відбулося 35 бойових зіткнень.

Більше про те, що відбувається на фронті та чого чекати найближчим часом - у матеріалі РБК-Україна.

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