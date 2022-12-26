NYT дізналося, скільки може коштувати ремонт "Північних потоків"

Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", на яких було виявлено витік газу. Вона може сягати півмільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як підкреслює видання, неназване джерело розповіло, що оцінка вартості ремонту пошкоджень на "Північних потоках" компанією Nord Stream AG розпочалася останніми тижнями.
"Одна з оцінок ремонту починається приблизно з 500 мільйонів доларів", - наводить NYT слова співрозмовника.
Також він додав, що росіяни хочуть з'ясувати, наскільки довго пошкоджені нитки газопроводу матимуть змогу витримувати вплив солоної води.
Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі було зафіксовано витік газу.
Пізніше стало відомо, що, як писало The Wall Street Journal, німецькі слідчі з'ясували, що труби підірвали росіяни.
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