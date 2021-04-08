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Нынешний главарь "Исламского государства" активно сотрудничал с США, - WP

Автор: РБК-Украина

Нынешний главарь "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши активно сотрудничал с США, когда был узником иракской тюрьмы в 2008 году. В частности, он сдавал своих сподвижников в террористической организации.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в рассекреченных протоколах допроса аль-Курейши описывается как образцовый арестант, который активно сотрудничает с американцами и является "необычайно разговорчивым".

Аль-Курейши дал точные инструкции о том, как найти секретный штаб террористов, вплоть до цвета входной двери и времени, когда в штабе будут люди. А когда его спросили о лидере другой группировки "Исламского государства Ирака" Абу Касвара - он нарисовал карты его резиденции и назвал имя его личного курьера.

Через несколько недель после этих сведений американская армия ликвидировала Абу Касвара в ходе рейда в иракском городе Мосул.

Напомним, аль-Курейши возглавил ИГ в октябре 2019 года.

До этого американские войска провели спецоперацию в сирийской провинции Идлиб, в ходе которой был ликвидирован предыдущий главарь террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. По данным Пентагона, он сам подорвал себя, когда военные окружили его убежище.

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