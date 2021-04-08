Нинішній ватажок "Ісламської держави" активно співпрацював з США, - WP

Нинішній ватажок "Ісламської держави" Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курейші активно співпрацював із США, коли був в'язнем іракської в'язниці в 2008 році. Зокрема, він здавав своїх прибічників в терористичній організації.

Про це пише Washington Post з посиланням на американських чиновників.

За даними видання, в розсекречених протоколах допиту аль-Курейші описується як зразковий арештант, який активно співпрацює з американцями і є "надзвичайно балакучим".

Аль-Курейші дав точні інструкції про те, як знайти секретний штаб терористів, аж до кольору вхідних дверей і часу, коли в штабі будуть люди. А коли його запитали про лідера іншого угруповання "Ісламської держави Іраку" Абу Касвара - він намалював карти його резиденції та назвав ім'я його особистого кур'єра.

Через кілька тижнів після цих даних американська армія ліквідувала Абу Касвара в ході рейду в іракському місті Мосул.